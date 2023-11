Randonnée pédestre et VTT à Caumont-sur-Aure Place de la Mairie Caumont-sur-Aure, 12 novembre 2023, Caumont-sur-Aure.

Caumont-sur-Aure,Calvados

Cette randonnée pédestre à Caumont-sur-Aure, au profit de l’association Louison entre dans la ronde, commence et se termine sur la place de la Mairie. Le long des différents parcours balisés , il sera possible de se ravitailler. Vous pouvez choisir entre quatre parcours de VTT allant de 25 à 55km. Si vous préférez y participer à pied, deux parcours vous sont proposés : celui de 7km et celui de 13.5km. Il sera possible de se restaurer à un bar à pâtes. Attention, le port du casque est obligatoire !.

2023-11-12 07:30:00 fin : 2023-11-12 . .

Place de la Mairie

Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie



This walk in Caumont-sur-Aure, in aid of the Louison entre dans la ronde association, starts and finishes at the Place de la Mairie. Refreshments will be available along the various signposted routes. You can choose between four mountain bike courses ranging from 25 to 55km. If you prefer to take part on foot, two routes are available: 7km and 13.5km. There’s also a pasta bar for refreshments. Please note: helmets are compulsory!

Esta marcha en Caumont-sur-Aure, a beneficio de la asociación Louison entre dans la ronde, comienza y termina en la plaza de la Mairie. Habrá comida y bebida a lo largo de los distintos recorridos señalizados. Podrá elegir entre cuatro recorridos en bicicleta de montaña, de 25 a 55 km. Si prefiere participar a pie, podrá elegir entre dos recorridos: uno de 7 km y otro de 13,5 km. Habrá un bar de pastas para refrescarse. Atención: ¡el casco es obligatorio!

Diese Wanderung in Caumont-sur-Aure zugunsten des Vereins Louison entre dans la ronde beginnt und endet auf dem Rathausplatz. Entlang der verschiedenen markierten Strecken , wird es die Möglichkeit geben, sich zu verpflegen. Sie können zwischen vier Mountainbike-Strecken wählen, die zwischen 25 und 55 km lang sind. Wenn Sie lieber zu Fuß gehen möchten, stehen Ihnen zwei Strecken zur Verfügung: die 7 km lange und die 13,5 km lange Strecke. Es wird möglich sein, sich an einer Nudelbar zu verpflegen. Achtung: Das Tragen eines Helms ist Pflicht!

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche