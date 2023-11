VISITE GUIDÉE DE CASTELNAU-DE-GUERS Place de la Mairie Castelnau-de-Guers, 18 janvier 2024, Castelnau-de-Guers.

Castelnau-de-Guers,Hérault

A l’ombre de l’imposant château de la famille de Guers, suivez le guide conférencier qui vous dévoilera le charme de ce village languedocien, dominant la vallée de l’Hérault, et de ses nombreuses maisons anciennes..

2024-01-18 14:00:00 fin : 2024-01-18 . .

Place de la Mairie

Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie



In the shadow of the imposing castle of the Guers family, follow the guide who will reveal the charm of this Languedoc village, dominating the Hérault valley, and its numerous old houses.

A la sombra del imponente castillo de los Guers, siga al guía que le descubrirá el encanto de este pueblo de Languedoc, que domina el valle del Hérault, y sus numerosas casas antiguas.

Im Schatten des imposanten Schlosses der Familie de Guers folgen Sie dem Fremdenführer, der Ihnen den Charme dieses Languedoc-Dorfes, das das Tal des Hérault überragt, und seine zahlreichen alten Häuser enthüllt.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE