MARCHE DE NOËL DE CASTELNAU DU GUERS Place de la Mairie Castelnau-de-Guers, 17 décembre 2023, Castelnau-de-Guers.

Castelnau-de-Guers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 14:00:00

fin : 2023-12-17 19:00:00

Marché de Noël avec artisans et producteurs locaux.

A l’approche des fêtes de Noël, venez profiter de la vente de produits artisanaux et de producteurs locaux dans une ambiance festive et chaleureuse !.

A l’approche des fêtes de Noël, venez profiter de la vente de produits artisanaux et de producteurs locaux dans une ambiance festive et chaleureuse !

Castelnau de Guers vous accueille dans une ambiance festive et chaleureuse avec des animations pour petits et grands :

Une quinzaine d’exposants seront présents, créateurs, associations, producteurs…pour le plaisir des yeux et des papilles !

Restauration sur place : sucré, salé, boissons chaudes pour satisfaire toutes les envies gourmandes !

Animations : toute l’aprés-midi château gonflable pour les enfants,

de 15h à 16h fanfare Peña Sulfates Florensac déambullera sur la place de la mairie,

à 16h rencontre avec le Père Noël.

Place de la Mairie

Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie



