JEP 2023 – VISITE GUIDÉE DES MONUMENTS PATRIMONIAUX DE CASTELNAU DE GUERS Place de la Mairie Castelnau-de-Guers, 17 septembre 2023, Castelnau-de-Guers.

Castelnau-de-Guers,Hérault

Visites commentées par noel houlès des monuments patrimoniaux du village: ermitage st-antoine, exposition salle du conseil de la mairie, cour du château de castelnau de guers..

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 12:30:00. .

Place de la Mairie

Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie



10h-12h

Guided tours by Noel Houlès of the village’s heritage monuments: Hermitage St-Antoine, exhibition in the council room of the town hall, courtyard of the castle of Castelnau de Guers.

Visitas guiadas por noel houlès a los monumentos patrimoniales del pueblo: ermita de st-antoine, exposición en la sala del consejo del ayuntamiento, patio del castillo de castelnau de guers.

Führungen mit Noel Houlès zu den Kulturdenkmälern des Dorfes: Einsiedelei St-Antoine, Ausstellung im Ratssaal des Rathauses, Hof des Schlosses von Castelnau de Guers.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE