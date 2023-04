Marché en plein-air de Carlus Place de la Mairie, 1 janvier 2023, Carlus.

Le marché de plein air constitue un temps fort de la vie économique et sociale du village de Carlus..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place de la Mairie

Carlus 81990 Tarn Occitanie



The open-air market is a highlight of the economic and social life of the village of Carlus.

El mercado al aire libre es un punto culminante de la vida económica y social del pueblo de Carlus.

Der Freiluftmarkt ist ein Höhepunkt im wirtschaftlichen und sozialen Leben des Dorfes Carlus.

