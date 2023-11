Théâtre : « Molière échos » Place de la mairie Bouzy, 17 novembre 2023, Bouzy.

Bouzy,Marne

Retrouvez la troupe sparnacienne « l’Arrière-Boutique » pour un spectacle de théâtre mêlant des saynètes de Molière et des saynètes de pièces plus contemporaines faisant écho à ses thèmes favoris : l’argent , les médecins , les relations mari/femme ou maître/valet…

Buvette de l’association ouverte après la représentation pour prolonger la soirée et échanger avec les comédiens !

Réservation en ligne ou achat sur place dans la limite des places restantes..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

Place de la mairie Salle des fêtes

Bouzy 51150 Marne Grand Est



Join Sparnac’s « l’Arrière-Boutique » troupe for a theatrical show mixing sketches by Molière and sketches from more contemporary plays echoing their favorite themes: money, doctors, husband/wife or master/valet relationships…

The association’s refreshment bar will be open after the show to extend the evening and chat with the actors!

Book online or buy on site, subject to availability.

Acompañe a la compañía « l’Arrière-Boutique » de Sparnac en un espectáculo teatral que combina sketches de Molière y sketches de obras más contemporáneas que se hacen eco de sus temas favoritos: el dinero, los médicos, las relaciones marido/mujer o amo/valet, etc.

El bar de la asociación estará abierto después de la representación para prolongar la velada y charlar con los actores

Reserva en línea o en la puerta, según disponibilidad.

Die Theatergruppe « L’Arrière-Boutique » aus Sparnacienne bietet eine Theateraufführung mit Sketchen von Molière und Sketchen aus zeitgenössischen Stücken, die seine Lieblingsthemen widerspiegeln: Geld, Ärzte, Beziehungen zwischen Mann und Frau oder Herr und Knecht…

Nach der Vorstellung ist eine Bar des Vereins geöffnet, um den Abend zu verlängern und sich mit den Schauspielern auszutauschen!

Online-Reservierung oder Kauf vor Ort im Rahmen der verbleibenden Plätze.

