Saveurs nocturnes – Marché de producteurs locaux Place de la Mairie Bourdeilles, 19 juillet 2023, Bourdeilles.

Bourdeilles,Dordogne

Marché gastronomique de producteurs locaux. Restauration sur place..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

Place de la Mairie

Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



“Night Savors” is a market of local producers with possible restoration, the mercredis (wednesday) evenings as from 18:00.

Sabores nocturnos marchado de productores locales con restauración posible, el mercredis por las tardes a las 18 horas.

Gastronomischer Markt mit lokalen Produzenten. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-14 par Val de Dronne