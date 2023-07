Brocante estivale place de la Mairie Bosmoreau-les-Mines, 12 août 2023, Bosmoreau-les-Mines.

Bosmoreau-les-Mines,Creuse

Brocante-Collections avec animation musicale traditionnelle (2 musiciens). Buvette et repas.

Tarif : 1€ le mètre linéaire..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 18:00:00. .

place de la Mairie

Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Brocante-Collections with traditional musical entertainment (2 musicians). Refreshment bar and meal.

Price: 1? per linear metre.

Brocante-Colecciones con animación musical tradicional (2 músicos). Bar y comida.

Precio: 1? por metro lineal.

Trödel- und Sammlermarkt mit traditioneller musikalischer Unterhaltung (2 Musiker). Getränke und Mahlzeiten.

Preis: 1? pro laufendem Meter.

Mise à jour le 2023-03-28 par Creuse Tourisme