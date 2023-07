Visite du village Place de la mairie Blosseville, 16 septembre 2023, Blosseville.

Blosseville,Seine-Maritime

Visite commentée gratuite du village par l’Association « Blosseville Histoire Vivante » :

>samedi 16 septembre à 10h

>dimanche 17 septembre à 16h

Rendez-vous place de la mairie..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 . .

Place de la mairie

Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie



Free guided tour of the village by the « Blosseville Histoire Vivante » association:

>Saturday, September 16 at 10 a.m

>Sunday, September 17 at 4pm

Meet at Place de la Mairie.

Visita guiada gratuita del pueblo por la Asociación « Blosseville Histoire Vivante »:

>Sábado 16 de septiembre a las 10.00 h

>Domingo 17 de septiembre a las 16.00 h

Lugar de encuentro: Place de la mairie.

Kostenlose Führung durch das Dorf durch den Verein « Blosseville Histoire Vivante » :

>Samstag, 16. September um 10 Uhr

>Sonntag, den 17. September um 16 Uhr

Treffpunkt: Place de mairie (Rathausplatz).

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche