Marché hebdomadaire Place de la mairie Bizanos, 28 décembre 2023, Bizanos.

Bizanos,Pyrénées-Atlantiques

Primeur, boulanger, fruits secs, maraîcher, poissonnier, vêtements homme…..

*parking disponible en face de l’église.

2023-12-28 fin : 2023-12-28 13:00:00. .

Place de la mairie

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Greengrocer, baker, dried fruits, market gardener, fishmonger, men’s clothing…..

*parking available in front of the church

Frutería, panadería, frutos secos, horticultura, pescadería, ropa de hombre…..

*aparcamiento disponible delante de la iglesia

Primeur, Bäcker, Trockenfrüchte, Gemüsehändler, Fischhändler, Herrenbekleidung…..

*parkplatz vor der Kirche vorhanden

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pau