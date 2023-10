Billère en Jazz : 10ème Tremplin de Jazz Place de la Mairie Billère, 15 mars 2024, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

En partenariat avec Tonnerre de Jazz.

4 groupes sélectionnés sont en compétition. Un jury de professionnels désignera le groupe lauréat, tandis que

le public votera pour son « coup de cœur ».

Pour cette édition un hommage sera rendu à Wayne Shorter..

2024-03-15 fin : 2024-03-15 . EUR.

Place de la Mairie Salle de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In partnership with Tonnerre de Jazz.

4 selected bands are in competition. A jury of professionals will select the winning band, while the public

the public will vote for their « coup de c?ur ».

This year, a tribute will be paid to Wayne Shorter.

En colaboración con Tonnerre de Jazz.

4 grupos seleccionados compiten. Un jurado de profesionales seleccionará al grupo ganador, mientras que el público

el público votará por su « favorito ».

Este año se rendirá homenaje a Wayne Shorter.

In Partnerschaft mit Tonnerre de Jazz.

vier ausgewählte Bands treten gegeneinander an. Eine Fachjury wird die Gewinnerband bestimmen, während

das Publikum für seinen « Favoriten » abstimmt.

Für diese Ausgabe wird Wayne Shorter geehrt.

