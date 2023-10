Concert Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto Place de la Mairie Billère, 1 décembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Une valse entre deux savoirs, une conversation entre deux instruments savants, comme si « Amélie Poulain » nous envoyait une carte postale du Sénégal… Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto nous entraînent dans un voyage spirituel et intimiste, une aventure humaine qui explore le spleen des déracinés et explique pourquoi le monde ne tourne pas rond. Une musique délicate et harmonieuse, comme touchée par la grâce… De celles qui apaisent l’esprit et inspirent les sens(…).

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Place de la Mairie Salle Robert de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A waltz between two knowledges, a conversation between two learned instruments, as if « Amélie Poulain » were sending us a postcard from Senegal… Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto take us on a spiritual and intimate journey, a human adventure that explores the spleen of the uprooted and explains why the world doesn’t go round. Delicate, harmonious music, as if touched by grace… The kind that soothes the spirit and inspires the senses(…)

Un vals entre dos saberes, una conversación entre dos instrumentos eruditos, como si « Amélie Poulain » nos enviara una postal desde Senegal… Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto nos embarcan en un viaje espiritual e íntimo, una aventura humana que explora el spleen de los desarraigados y explica por qué el mundo no gira. Música delicada y armoniosa, como tocada por la gracia… Música que calma el espíritu e inspira los sentidos (…)

Ein Walzer zwischen zwei Kenntnissen, eine Unterhaltung zwischen zwei gelehrten Instrumenten, als ob « Amélie Poulain » uns eine Postkarte aus dem Senegal schicken würde… Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto nehmen uns mit auf eine spirituelle und intime Reise, ein menschliches Abenteuer, das den Spleen der Entwurzelten erforscht und erklärt, warum die Welt nicht rund läuft. Eine zarte und harmonische Musik, wie von der Gnade berührt… Eine Musik, die den Geist beruhigt und die Sinne inspiriert(…)

