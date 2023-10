Sensible Place de la Mairie Billère, 17 novembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Cirque, théâtre d’objets alimentaires

Ce spectacle est un plongeon dans les eaux troubles et limpides de ce qui a pu constituer l’homme. Nous invitons le public à travers ce spectacle intimiste et populaire à se confronter à ses propres sensibilités et à se questionner sur les masculinités. Nous proposons une exploration de l’homme avec un petit « h », de l’absurdité masculine de notre époque et de nos propres constructions. Toujours avec une touche d’autodérision, « Sensible » laisse place à la réflexion, la tendresse, et l’acceptation de soi..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Place de la Mairie Salle Robert de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Circus, theater of food objects

This show is a plunge into the murky and limpid waters of what might have constituted man. Through this intimate and popular show, we invite audiences to confront their own sensibilities and question their own masculinities. We propose an exploration of the man with a small « h », of the masculine absurdity of our times, and of our own constructions. Always with a touch of self-mockery, « Sensible » leaves room for reflection, tenderness and self-acceptance.

Circo, teatro de objetos alimentarios

Este espectáculo es una zambullida en las aguas turbias y cristalinas de lo que es ser hombre. A través de este espectáculo íntimo y popular, invitamos al público a enfrentarse a sus propias sensibilidades y a cuestionar sus propias masculinidades. Proponemos una exploración del hombre con « h » minúscula, del absurdo masculino de nuestro tiempo y de nuestras propias construcciones. Siempre con un toque de autoburla, « Sensible » deja espacio para la reflexión, la ternura y la autoaceptación.

Zirkus, Theater mit Lebensmittelobjekten

Diese Aufführung ist ein Tauchgang in die trüben und klaren Gewässer dessen, was den Mann einst ausmachte. Wir laden das Publikum durch diese intime und populäre Aufführung ein, sich mit seinen eigenen Empfindungen zu konfrontieren und sich Fragen über Männlichkeiten zu stellen. Wir bieten eine Erkundung des Mannes mit einem kleinen « h », der männlichen Absurdität unserer Zeit und unserer eigenen Konstruktionen. Immer mit einem Hauch von Selbstironie, lässt « Sensible » Raum für Reflexion, Zärtlichkeit und Selbstakzeptanz.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Pau