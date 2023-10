Saison culturelle 2023/2024 – Ville de Billère Place de la Mairie Billère, 10 novembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Retrouvez les spectacles proposés par la ville de Billère à la salle Robert de Lacaze..

2023-11-10 fin : 2024-06-01 . EUR.

Place de la Mairie Salle Robert de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Find the shows proposed by the city of Billère at the Robert de Lacaze hall.

Encuentre los espectáculos propuestos por la ciudad de Billère en la sala Robert de Lacaze.

Hier finden Sie die von der Stadt Billère angebotenen Aufführungen im Saal Robert de Lacaze.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Pau