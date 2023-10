Les masques du pervers narcissique Place de la Mairie Billère, 10 novembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Cette pièce « L’emprise intra-familiale » met en lumière :

– L’origine de la vulnérabilité de la victime

– La mise sous emprise du (de la) conjoint(e)

– L’importance du temps et de l’espace

– Les caractéristiques du manipulateur

– La violence infligée aux enfants

– Les « types » de rupture traumatique

– Les clivages

– Le sentiment de honte et de culpabilité.

– L’importance du soutien de l’environnement. Comment se positionner face à la victime ?

– Les conséquences sur la santé morale et physique des sujets violentés

– La notion de « suicide forcé »

Cette pièce est suivie d’un débat avec le public, animée par Myriam SCHNEIDER et par Maître Florence HEGOBURU (spécialisé en droit de la famille)..

Place de la Mairie Salle Robert de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This play « L?emprise intra-familiale » (Intra-family hold) highlights :

– The origin of the victim?s vulnerability

– The spouse?s hold over the victim

– The importance of time and space

– Characteristics of the manipulator

– Violence inflicted on children

– Types of traumatic break-up

– Cleavages

– Shame and guilt.

– The importance of environmental support. How to deal with the victim?

– Consequences for the moral and physical health of victims of violence

– The notion of « forced suicide

The play is followed by a discussion with the audience, moderated by Myriam SCHNEIDER and Maître Florence HEGOBURU (specialized in family law).

Esta obra, « L’emprise intra-familiale » (« El control intrafamiliar »), arroja luz sobre :

– El origen de la vulnerabilidad de la víctima

– El poder del cónyuge sobre la víctima

– La importancia del tiempo y del espacio

– Las características del manipulador

– La violencia ejercida sobre los hijos

– Tipos de ruptura traumática

– Escisiones

– Sentimientos de vergüenza y culpa.

– La importancia del apoyo del entorno. ¿Cómo tratar a la víctima?

– Las consecuencias para la salud moral y física de las víctimas de la violencia

– La noción de « suicidio forzado

Tras esta representación, tendrá lugar un debate con el público, animado por Myriam SCHNEIDER y Maître Florence HEGOBURU (especializada en derecho de familia).

Dieses Stück « Innerfamiliäre Einflussnahme » beleuchtet :

– Der Ursprung der Verletzlichkeit des Opfers

– Die Einflussnahme des Ehepartners/der Ehepartnerin

– Die Bedeutung von Zeit und Raum

– Die Merkmale des Manipulators

– Gewalt gegen Kinder

– Die « Arten » der traumatischen Trennung

– Die Spaltung

– Das Gefühl von Scham und Schuld.

– Die Bedeutung der Unterstützung durch das Umfeld. Wie soll man sich gegenüber dem Opfer positionieren?

– Die Folgen für die moralische und physische Gesundheit von Gewaltopfern

– Der Begriff des « erzwungenen Selbstmords »

Im Anschluss an das Theaterstück findet eine Diskussion mit dem Publikum statt, die von Myriam SCHNEIDER und Maître Florence HEGOBURU (spezialisiert auf Familienrecht) geleitet wird.

