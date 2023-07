Encierro Place de la Mairie Bias, 14 juillet 2023, Bias.

Bias,Landes

Plongez-vous dans la tradition taurine du Sud ouest en assistant et participant à l’encierro des Fêtes de Bias !

À l’instar des grandes feria, venez vous aussi courir au plus près des vaches !.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 20:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Immerse yourself in the bullfighting tradition of the Southwest of France by attending and participating in the encierro at the Fêtes de Bias!

Just like at the big ferias, you too can come and run as close as possible to the cows!

¡Sumérjase en la tradición taurina del Suroeste asistiendo y participando en el encierro de las Fiestas de Bias!

Al igual que en las grandes ferias, ¡tú también puedes venir y correr lo más cerca posible de las vacas!

Tauchen Sie in die Stiertradition des Südwestens ein, indem Sie am Stiertreiben der Fêtes de Bias teilnehmen!

Nach dem Vorbild der großen Ferias können auch Sie ganz nah an den Kühen laufen!

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Mimizan