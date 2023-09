Concert d’automne Place de la Mairie Betz-le-Château, 26 novembre 2023, Betz-le-Château.

Betz-le-Château,Indre-et-Loire

Concert avec le groupe « MANIWATA », groupe de gospel composé de 11 chanteurs et d’un quartet de musiciens : basse, batterie, guitare, piano. Église chauffée. Sur réservation..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 15:00:00. 10 EUR.

Place de la Mairie

Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Concert with « MANIWATA », a gospel group featuring 11 singers and a quartet of musicians: bass, drums, guitar, piano. Heated church. Reservations required.

Concierto de « MANIWATA », grupo de gospel formado por 11 cantantes y un cuarteto de músicos: bajo, batería, guitarra y piano. Iglesia climatizada. Imprescindible reservar.

Konzert mit der Gruppe « MANIWATA », einer Gospelgruppe, die aus 11 Sängern und einem Quartett von Musikern besteht: Bass, Schlagzeug, Gitarre, Klavier. Beheizte Kirche. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire