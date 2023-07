BETTAINVILLERS EN FÊTE PLACE DE LA MAIRIE Bettainvillers Catégories d’Évènement: Bettainvillers

Meurthe-et-Moselle BETTAINVILLERS EN FÊTE PLACE DE LA MAIRIE Bettainvillers, 2 juillet 2023, Bettainvillers. Bettainvillers,Meurthe-et-Moselle Pour les enfants: château gonflable, barbe à papa, pêche aux canards. Tout public

Dimanche 2023-07-02 11:00:00 fin : 2023-07-02 . 14 EUR.

PLACE DE LA MAIRIE

Bettainvillers 54640 Meurthe-et-Moselle Grand Est



For children: bouncy castle, cotton candy, duck fishing Para los niños: castillo hinchable, algodón de azúcar, pesca con pato Für Kinder: Hüpfburg, Zuckerwatte, Entenangeln Mise à jour le 2023-06-23 par MILTOL Détails Catégories d’Évènement: Bettainvillers, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu PLACE DE LA MAIRIE Adresse PLACE DE LA MAIRIE Ville Bettainvillers Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville PLACE DE LA MAIRIE Bettainvillers

PLACE DE LA MAIRIE Bettainvillers Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bettainvillers/