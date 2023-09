BALADE CONTEE DE BESSAN « AU FIL DES RUES » Place de la Mairie Bessan, 16 décembre 2023, Bessan.

Bessan,Hérault

A l’heure où le soleil se retire,

Le destin nous rassemblera.

Les ruelles attendent… Pas après pas, le chemin des contes se révèlera !

Les histoires savoureuses, attendent des oreilles complices !

Laissez-vous conter des histoires par Philippe Charleux, conteur-comédien »

Afin de participer, il est demandé aux participants de porter dans leur tenue vestimentaire un élément de couleur rouge.

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Place de la Mairie

Bessan 34550 Hérault Occitanie



At the hour when the sun withdraws,

Fate will bring us together.

The alleys are waiting? Step by step, the path of tales is revealed!

Tasty tales await eager ears!

Let Philippe Charleux, storyteller-actor, tell you stories »

In order to participate, participants are asked to wear a red item of clothing

Cuando el sol se ponga,

El destino nos reunirá.

Los callejones esperan.. ¡Paso a paso, el camino de los cuentos será revelado!

Cuentos sabrosos para oídos ansiosos

Deje que Philippe Charleux, narrador y actor, le cuente las historias

Para participar, los participantes deberán llevar una prenda de color rojo

In der Stunde, in der die Sonne sich zurückzieht,

Das Schicksal wird uns zusammenführen.

Die Gassen warten auf dich? Schritt für Schritt wird sich der Weg der Märchen offenbaren!

Die schmackhaften Geschichten warten auf die Ohren der Komplizen!

Lassen Sie sich von Philippe Charleux, einem Erzähler und Schauspieler, Geschichten erzählen

Um teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer ein rotes Element in ihrer Kleidung tragen

Mise à jour le 2023-09-26 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE