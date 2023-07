FETE LOCALE DE BESSAN PLACE DE LA MAIRIE Bessan, 5 août 2023, Bessan.

Bessan,Hérault

Bienvenue à Bessan à l’occasion de la fête locale du village !

Un programme de fête pour petits et grands avec la sortie de l’animal totémique l’âne de Bessan, des visites guidées autour du patrimoine et de la nature, de la musique avec orchestre et pena, fête foraine….

2023-08-05 fin : 2023-08-09 . .

PLACE DE LA MAIRIE

Bessan 34550 Hérault Occitanie



In august, it’s time to celebrate Saint Laurent’s festival in Bessan; indeed « Laurent » is the patron saint of the village.

During 5 days, music, traditional ceremony and totemic animal parade will be back. Come and discover the donkey, the totemic animal of Bessan, guided tours of the local heritage and nature, funfair, trout fishing ….

¡Bienvenido a Bessan con motivo de las fiestas del pueblo!

Un programa festivo para grandes y pequeños, con la suelta del animal totémico, el burro de Bessan, visitas guiadas por el patrimonio y la naturaleza, música con orquesta y pena, parque de atracciones..

Willkommen in Bessan anlässlich des örtlichen Dorffestes!

Ein Festprogramm für Groß und Klein mit dem Esel von Bessan als Wappentier, geführten Touren durch das Kulturerbe und die Natur, Musik mit Orchester und Pena, Jahrmarkt?

Mise à jour le 2023-07-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE