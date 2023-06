Histoires de Maîtres et de Valets Place de la Mairie Bescat, 30 juillet 2023, Bescat.

Bescat,Pyrénées-Atlantiques

Sous la plume savoureuse de Molière, Corneille ou Marivaux, sortis d’une malle séculaire, deux comédiens des Loges jouent joyeusement les heurts et les aléas d’un maître et son valet. Un vif spectacle par la Compagnie des Bons Fous et sous l’égide de la Troupe du Théâtre des Loges, à l’intention des 7 à 107 ans !

Animation labellisée Eté Ossalois.

Place de la Mairie

Bescat 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Two actors from Les Loges play out the clashes and ups and downs of a master and his valet, drawing on the tasty writings of Molière, Corneille and Marivaux from a centuries-old trunk. A lively show by the Compagnie des Bons Fous and under the aegis of the Troupe du Théâtre des Loges, for ages 7 to 107!

An event with the Eté Ossalois label

Dos actores de Les Loges interpretan alegremente los enfrentamientos y avatares de un maestro y su ayuda de cámara, sacando de un baúl milenario los sabrosos escritos de Molière, Corneille y Marivaux. Un animado espectáculo de la Compagnie des Bons Fous bajo la égida de la Troupe du Théâtre des Loges, ¡para edades comprendidas entre los 7 y los 107 años!

Un evento con el sello Eté Ossalois

Zwei Schauspieler aus Les Loges spielen unter der Feder von Molière, Corneille oder Marivaux, die aus einer jahrhundertealten Truhe hervorgeholt wurden, fröhlich die Zusammenstöße und Wechselfälle zwischen einem Herrn und seinem Diener. Ein lebhaftes Spektakel der Compagnie des Bons Fous und unter der Schirmherrschaft der Troupe du Théâtre des Loges, für 7- bis 107-Jährige!

Animation mit dem Gütesiegel « Eté Ossalois »

