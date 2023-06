Les Plaideurs Place de la Mairie Bescat, 29 juillet 2023, Bescat.

Bescat,Pyrénées-Atlantiques

Des uns à juger, des autres à plaider… Entre farce et comédie, une satire de l’égoïsme bourgeois et du monde judiciaire. Un spectacle tout public, mise en scène de Romain Dubos et sous l’égide de la Troupe du Théâtre des Loges..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 . EUR.

Place de la Mairie

Bescat 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Some to judge, others to plead? Between farce and comedy, a satire of bourgeois egotism and the judicial world. Directed by Romain Dubos and performed by the Troupe du Théâtre des Loges.

¿Unos para juzgar, otros para alegar? Entre farsa y comedia, una sátira del egoísmo burgués y del mundo judicial. Dirigida por Romain Dubos e interpretada por la Troupe du Théâtre des Loges.

Die einen müssen urteilen, die anderen plädieren? Zwischen Farce und Komödie, eine Satire auf den bürgerlichen Egoismus und die Welt der Justiz. Eine Aufführung für alle Zuschauer, inszeniert von Romain Dubos und unter der Ägide der Troupe du Théâtre des Loges.

