Marchés nocturnes gourmands Place de la mairie Beauville, 7 juillet 2023, Beauville.

Beauville,Lot-et-Garonne

Tous les vendredis soir, Beauville s’anime et laisse place aux producteurs locaux qui vous feront découvrir et vous serviront leurs spécialités. Ambiance musicale garantie avec un groupe de musique différent chaque semaine..

2023-07-07 fin : 2023-08-25 23:00:00. .

Place de la mairie

Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Every Friday evening, Beauville comes alive and gives way to local producers who will make you discover and serve you their specialties. Musical atmosphere guaranteed with a different band every week.

Todos los viernes por la noche, Beauville se anima con los productores locales que sirven sus especialidades. Ambiente musical garantizado con un grupo diferente cada semana.

Jeden Freitagabend erwacht Beauville zum Leben und macht Platz für lokale Produzenten, die Ihnen ihre Spezialitäten zeigen und servieren. Musikalische Stimmung ist garantiert, da jede Woche eine andere Musikgruppe auftritt.

Mise à jour le 2023-06-12 par OT Destination Agen