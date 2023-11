MARCHÉ DE NOËL À VILLEDIEU LA BLOUÈRE Place de la Mairie Beaupréau-en-Mauges, 2 décembre 2023, Beaupréau-en-Mauges.

Beaupréau-en-Mauges,Maine-et-Loire

Fêtez Noël avec le traditionnel marché à Villedieu la Blouère..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:00:00. .

Place de la Mairie VILLEDIEU-LA-BLOUERE

Beaupréau-en-Mauges 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Celebrate Christmas with the traditional market in Villedieu la Blouère.

Celebre la Navidad con el tradicional mercado de Villedieu la Blouère.

Feiern Sie Weihnachten mit dem traditionellen Markt in Villedieu la Blouère.

Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire