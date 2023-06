Marché du Terroir Place de la Mairie Beaulon, 7 juillet 2023, Beaulon.

Beaulon,Allier

Profitez d’une soirée estivale pour flâner sur ce Marché du Terroir et découvrir de nombreux produits..

2023-07-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-07 21:00:00. .

Place de la Mairie

Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of a summer evening to stroll through this Marché du Terroir and discover a wide range of products.

Aproveche una tarde de verano para pasear por este Marché du Terroir y descubrir una amplia gama de productos.

Nutzen Sie einen Sommerabend, um über diesen « Marché du Terroir » zu schlendern und zahlreiche Produkte zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire