CAFÉ DES SPORTS BEAULIEU Place de la Mairie Beaulieu, 30 septembre 2023, Beaulieu.

Beaulieu,Hérault

Qu’on soit acteur ou spectateur, pratiquant ou supporter, le sport procure une émotion comme nulle autre pareille. Il possède cette faculté incroyable de créer du lien spontanément entre les gens. C’est dans cet esprit de convivialité et de partage, que nous avons souhaité créer le Café des sports, un nouveau rendez-vous itinérant dans les communes de la Métropole..

2023-09-30 09:00:00 fin : 2023-09-30 13:00:00. .

Place de la Mairie

Beaulieu 34160 Hérault Occitanie



Whether you’re an actor or a spectator, a practitioner or a supporter, sport generates emotions like no other. It has an incredible ability to spontaneously create bonds between people. It’s in this spirit of conviviality and sharing that we decided to create the Café des sports, a new itinerant meeting place in the communes of the Métropole.

Tanto si se es jugador como espectador, practicante o aficionado, el deporte genera emociones como ningún otro. Tiene la increíble capacidad de crear espontáneamente vínculos entre las personas. Con este espíritu de convivencia y de compartir hemos querido crear el Café des sports, un nuevo evento itinerante que recorrerá las ciudades de la Metropole.

Ob als Akteur oder Zuschauer, ob als Sportler oder Fan, Sport löst Emotionen wie keine andere Sportart aus. Er hat die unglaubliche Fähigkeit, spontan Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen. In diesem Geist der Geselligkeit und des Austauschs haben wir das Café des sports ins Leben gerufen, eine neue Veranstaltung, die durch die Gemeinden der Metropolregion tourt.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT MONTPELLIER