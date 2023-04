Marché de Barberaz Place de la Mairie Barberaz Catégories d’Évènement: Barberaz

Marché de fruits et légumes, présence d'une fromagerie et d'une boucherie..

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00.

Place de la Mairie

Barberaz 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Fruit and vegetable market, presence of a cheese dairy and a butcher's shop. Mercado de frutas y verduras, quesería y carnicería. Obst- und Gemüsemarkt, Käserei und Metzgerei vorhanden.

