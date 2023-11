Soirée Beaujolais Place de la Mairie Barbaste, 18 novembre 2023, Barbaste.

Barbaste,Lot-et-Garonne

Barbaste en fêtes vous propose une soirée Beaujolais le samedi 18 novembre.

Restauration sur place : jambon à la broche, planche de tapas. Apportez vos couverts !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Place de la Mairie

Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Barbaste en fêtes invites you to a Beaujolais evening on Saturday, November 18.

On-site catering: ham on the spit, tapas platter. Bring your cutlery!

Barbaste en fêtes organiza una velada Beaujolais el sábado 18 de noviembre.

Restauración in situ: jamón al espeto, tapas. Traiga sus cubiertos

Barbaste en fêtes bietet Ihnen am Samstag, den 18. November einen Beaujolais-Abend.

Verpflegung vor Ort: Schinken am Spieß, Tapas-Brett. Bringen Sie Ihr Besteck mit!

Mise à jour le 2023-10-31 par OT de l’Albret