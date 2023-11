MARCHÉ DE NOËL place de la Mairie Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 3 décembre 2023, Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Artistes et artisans de la vallée vous ouvrent leurs portes : visites, animations dans leur propre atelier.

Exposants, démonstrations, buvette et visite du Père Noël… Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

place de la Mairie

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est



Artists and craftsmen of the valley open their doors to you: visits, animations in their own workshop.

Exhibitors, demonstrations, refreshments and a visit from Santa Claus.

Los artistas y artesanos del valle le abren sus puertas: visitas, animaciones en su propio taller.

Expositores, demostraciones, refrescos y la visita de Papá Noel.

Künstler und Handwerker aus dem Tal öffnen ihre Türen für Sie: Besichtigungen, Animationen in ihren eigenen Ateliers.

Aussteller, Vorführungen, Getränkestand und Besuch des Weihnachtsmanns…

