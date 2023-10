Concours de belote place de la mairie Aurouër, 12 novembre 2023, Aurouër.

Aurouër,Allier

Concours de belote de l’amicale des anciens d’Aurouer. Limité à 50 équipes. Sur inscription. lot pour chaque équipe. Buvette sur place..

2023-11-12 13:30:00 fin : 2023-11-12 . .

place de la mairie salle des fêtes

Aurouër 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Belote competition organized by the Amicale des Anciens d’Aurouer. Limited to 50 teams. Registration required. Prizes for each team. Refreshments on site.

Concurso de belote organizado por la Amicale des Anciens d’Aurouer. Limitado a 50 equipos. Inscripción obligatoria. Premios para cada equipo. Refrescos in situ.

Belote-Wettbewerb des Freundeskreises der Ehemaligen von Aurouer. Begrenzt auf 50 Teams. Auf Anmeldung. Los für jedes Team. Getränk vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région