Tèrra Aventura « On ira tous en Acadie » à Augé Place de la Mairie Augé, 28 juin 2023, Augé.

Augé,Deux-Sèvres

Tèrra Aventura : la chasse aux trésors 2.0, gratuite, familiale et accessible toute l’année ! Téléchargez l’application et accédez à plus de 500 parcours en Nouvelle-Aquitaine.

Suivez votre parcours, répondez aux énigmes et découvrez le lieu de la cache avec pour trésor le badge du poi’z thématique.

Au total plus d’une trentaine de poi’z, personnages hauts en couleur sont à collectionner !

Zéchopp vous invite à parcourir les ruelles fleuries du bourg d’Augé. En sa compagnie, remontez la trace des pionniers poitevins, partis peupler le Canada au XVIIe siècle et découvrez l’histoire des échanges commerciaux entre les deux continents. Surtout, prenez garde à ce roublard.

Longueur : 1,5 km – Durée : 1h.

Place de la Mairie

Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Tèrra Aventura: the treasure hunt 2.0, free, family-friendly and accessible all year round! Download the application and access over 500 routes in New Aquitaine.

Follow your route, answer the riddles and discover the location of the cache with the themed poi’z badge as treasure. In total, there are more than thirty poi’z, colourful characters to collect!

Zéchopp invites you to wander through the flowery streets of the village of Augé. In his company, follow in the footsteps of the Poitevin pioneers who left to populate Canada in the 17th century and discover the history of trade between the two continents. Beware of this trickster.

Length: 1.5 km – Duration: 1 hour

Tèrra Aventura: la caza del tesoro 2.0, ¡gratuita, familiar y accesible todo el año! Descárgate la aplicación y accede a más de 500 rutas en Nueva Aquitania.

Siga su ruta, responda a los enigmas y descubra la ubicación del escondite con la insignia poi’z temática como tesoro.

En total, ¡hay más de treinta poi’z, coloridos personajes para coleccionar!

Zéchopp te invita a pasear por las floridas calles del pueblo de Augé. En su compañía, sigue los pasos de los pioneros poitevinos que partieron a poblar Canadá en el siglo XVII y descubre la historia del comercio entre los dos continentes. Cuidado con este embaucador.

Longitud: 1,5 km – Duración: 1 hora

Tèrra Aventura: Die Schatzsuche 2.0, kostenlos, familienfreundlich und das ganze Jahr über zugänglich! Laden Sie die App herunter und greifen Sie auf über 500 Parcours in der Region Nouvelle-Aquitaine zu.

Folgen Sie Ihrer Route, beantworten Sie die Rätsel und entdecken Sie den Ort des Verstecks mit dem Abzeichen des Themen-Poi’z als Schatz.

Insgesamt gibt es mehr als 30 Poi’z, farbenfrohe Figuren, die es zu sammeln gilt!

Zéchopp lädt Sie ein, durch die blumengeschmückten Gassen des Städtchens Augé zu streifen. Verfolgen Sie mit ihm die Spuren der Pioniere aus dem Poitou, die im 17. Jahrhundert Kanada bevölkerten, und entdecken Sie die Geschichte des Handels zwischen den beiden Kontinenten. Hüten Sie sich vor allem vor diesem Schlitzohr.

Länge: 1,5 km – Dauer: 1 Stunde

Mise à jour le 2023-06-12 par OT Haut Val De Sèvre