Bal et concert Petit Tonnerre Vendredi 1 septembre, 20h30 Place de la mairie, au Bistrot de la Place, Clelles (38) Prix libre

Dernier concert de l’été au Bistrot de la Place, et on finit en beauté avec le groupe Petit Tonnerre.

Entre Musiques du monde et soubresauts électro, Petit Tonnerre chante haut et fort un trad’ moderne, festif et dansant. Le jeune sextet s’aventure à la croisée des mondes avec un instrumentarium ouvert à toutes les influences. A travers un répertoire de compositions, le groupe convie grooves méditerranéens, transes lancinantes et envolées lyriques. Tout virevolte dans un répertoire aux échos des musiques populaires solaires, enlevées et vagabondes. De quoi mettre du soleil sous la pluie…

Réservations conseillées pour la restauration au 04 76 34 52 41

Place de la mairie, au Bistrot de la Place, Clelles (38) Place de la Mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T00:30:00+02:00

baltrad balfolk