MARDIS DU PATRIMOINE : VISITE DU VILLAGE DE POILLÉ SUR VÈGRE Place de la Mairie, 11 juillet 2023, Asnières-sur-Vègre.

Asnières-sur-Vègre,Sarthe

Planté il y a plus de 160 ans, le majestueux cèdre de l’Atlas est le rendez-vous idéal pour commencer une visite de Poillé-sur-Vègre. Découvrez ensuite les vestiges du XIIe en grès roussard de l’église Saint Denis, le lavoir et l’ancienne Maison de Justice, en empruntant une ancienne voie romaine..

Place de la Mairie

Asnières-sur-Vègre 72350 Sarthe Pays de la Loire



Planted over 160 years ago, the majestic Atlas cedar is the perfect place to start a visit to Poillé-sur-Vègre. Then discover the 12th-century remains of the Saint Denis church in Roussard sandstone, the washhouse and the former Maison de Justice, along an ancient Roman road.

Plantado hace más de 160 años, el majestuoso cedro del Atlas es el lugar perfecto para comenzar una visita a Poillé-sur-Vègre. A continuación, podrá explorar los restos de la iglesia de arenisca de Roussard de Saint Denis, del siglo XII, el lavadero y la antigua Maison de Justice, a lo largo de una antigua calzada romana.

Die majestätische Atlaszeder wurde vor über 160 Jahren gepflanzt und ist der ideale Treffpunkt, um einen Rundgang durch Poillé-sur-Vègre zu beginnen. Jahrhundert aus Roussard-Sandstein, die Kirche Saint Denis, das Waschhaus und das ehemalige Gerichtsgebäude.

