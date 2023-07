Marchés « les mercredis de lété » Place de la Mairie Arrigny, 26 juillet 2023, Arrigny.

Arrigny,Marne

Tous les mercredis de 16h à 21h30.Producteurs et artisans locaux, concerts , déambulations culturelle et folkloriques..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 21:30:00. .

Place de la Mairie Place de la mairie

Arrigny 51290 Marne Grand Est



Every Wednesday from 4 pm to 9:30 pm: local producers and craftsmen, concerts, cultural and folklore parades.

Todos los miércoles de 16.00 a 21.30 h. Productores y artesanos locales, conciertos, demostraciones culturales y folclóricas.

Jeden Mittwoch von 16:00 bis 21:30 Uhr: lokale Produzenten und Handwerker, Konzerte, kulturelle und folkloristische Umzüge.

