MARCHE DE NOËL Place de la Mairie Arlos, 1 décembre 2023, Arlos.

Arlos,Haute-Garonne

Bourse aux jouets, buvette, vente de crèpes, vin chaud, chocolat avec la présence du Père Noël de 11h à 12h et de 15h à 16h30. L’occasion idéale de commencer vos emplètes de Noël..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Place de la Mairie SALLE DES FETES

Arlos 31440 Haute-Garonne Occitanie



Toy market, refreshment stand, sale of crepes, mulled wine and chocolate, with Santa Claus present from 11am to 12pm and from 3pm to 4:30pm. The perfect opportunity to start your Christmas shopping.

Feria del juguete, puesto de refrescos, venta de crepes, vino caliente y chocolate, con la presencia de Papá Noel de 11.00 a 12.00 y de 15.00 a 16.30 horas. La ocasión perfecta para iniciar las compras navideñas.

Spielzeugbörse, Getränkestand, Verkauf von Crêpes, Glühwein, Schokolade und Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 11 bis 12 Uhr und von 15 bis 16.30 Uhr. Die ideale Gelegenheit, um mit den Weihnachtssachen zu beginnen.

Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE