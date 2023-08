Festa di i Sensi : conférences, découvertes, marché, concerts… Place de la mairie Argiusta-Moriccio, 16 septembre 2023, Argiusta-Moriccio.

Depuis leur initiation par le Conseil de l’Europe en 1985, les Journées Européennes du Patrimoine ont pour objectif de faire connaître la richesse et la diversité culturelle de l’Europe et de susciter l’intérêt pour la préservation du patrimoine face à l’oubli. Arghjusta-Muricciu, village de montagne situé au coeur de la vallée du Taravo, a su saisir cette initiative culturelle en valorisant ce qui structure profondément sa manière d’habiter le territoire. Ces Journées vont bien au-delà d’une simple célébration du patrimoine local, elles offrent l’opportunité de souligner comment ce patrimoine peut inspirer un véritable projet de vie pour le territoire.

Le projet repose sur trois piliers essentiels :

1. Valorisation du patrimoine : Mettre en avant les gestes du quotidien, les pratiques agricoles, l’élevage pastoral, les savoir-faire artisanaux et les traditions afin de présenter le patrimoine comme une source d’inspiration pour relever les défis du présent et construire l’avenir.

2. Partage et médiation culturelle : Favoriser l’échange et l’ouverture en permettant à chaque habitant d’exprimer son attachement culturel et de contribuer à la mise en valeur du patrimoine lors de conférences, démonstrations et expositions.

3. Dynamique territoriale : Aller au-delà de la commune d’Arghjusta-Muricciu en mettant en valeur la région dans son ensemble, en favorisant les synergies entre villages et en encourageant la réflexion sur l’avenir du territoire.

Le 16 et 17 septembre 2023, le village sera organisé et animé autour de plusieurs thèmes qui mettent en valeur l’histoire, la culture et les traditions locales. Chaque thème sera l’occasion de découvrir les savoir-faire ancestraux et de comprendre leur importance dans la vie quotidienne de la communauté.

Les thèmes qui seront mis à l’honneur sont les suivants :

La vigne et le vin

Les races rustiques

L’eau, la pierre et le jardin

L’olivier et l’huile

Le pastoralisme

Les céréales et les jardins

Anciens livres liés au patrimoine

Une communauté a choisi ce site au-dessus du Taravu, à partir de la fin du Moyen-Âge. Des générations s'y sont succédé, y menant une vie paysanne pauvre et rude. Il en reste une architecture de pierre apparente, terre et bois, une architecture du passé mais dont le savoir-faire avec économie de moyens est exemplaire. De l'habitat d'origine éclaté en petits groupements sous la protection de Santa Lucia, dans la vallée, et de San Bainzu en montagne, il ne reste que des toponymes tels Paese ( ?) et de maigres vestiges (pierres de l'église Santa Lucia). Le piémont compartimenté par de petites vallées, situé au-dessus de terrains utiles pour l'agropastoralisme et de la voie de la transhumance du Taravu, était favorable à une installation humaine. Vers la fin du Moyen-Âge (seconde moitié du xve siècle vraisemblablement), des familles sorties du rang formèrent des casata : Moriccio et A Casedda, séparés de l'Argiusta (Caitucoli, Pestisale et Casabianca) par un ruisseau qu'on passait à gué. On peut considérer qu'au milieu du xvie siècle elles constituaient une communauté. Au xixe siècle la population déborde des quartiers anciens. Après 1860, la route forestière n° 5 attire les nouvelles constructions et le pont permet au village de s'étendre de l'autre côté du vallon de l'Arghjusta, à Teghja.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T22:00:00+02:00

