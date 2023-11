Let’s sing together – Concert Les Mineurs et GPS Place de la Mairie Argentonnay, 25 novembre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

L’association 100 pour 1 en Bocage organise un Concert Music à La Salle de Moutiers sous Argenton avec deux groupes : Les Mineurs et GPS.

Chansons à texte françaises.

Crêpes et buvette sur place..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 00:00:00. EUR.

Place de la Mairie Salle

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The association 100 pour 1 en Bocage is organizing a Concert Music at La Salle de Moutiers sous Argenton with two groups: Les Mineurs and GPS.

French text songs.

Crepes and refreshments on site.

La asociación 100 pour 1 en Bocage organiza un Concierto de Música en La Salle de Moutiers sous Argenton con dos grupos: Les Mineurs y GPS.

Canciones de texto en francés.

Crepes y refrescos in situ.

Der Verein 100 pour 1 en Bocage organisiert ein Music Concert in La Salle de Moutiers sous Argenton mit zwei Bands: Les Mineurs und GPS.

Französische Lieder mit Text.

Crêpes und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-28 par ADT 79