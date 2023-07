Vide-Greniers, Marché Nocturne et Cinéma en Plein Air à Arcambal Place de la Mairie Arcambal, 1 août 2023, Arcambal.

Arcambal,Lot

Journée festive à Arcambal avec le vide-greniers à partir de 15h, suivi d’un marché, et de la projection en plein air et gratuite du film « Mystère »..

2023-08-01 11:00:00 fin : 2023-08-01 21:00:00. .

Place de la Mairie

Arcambal 46090 Lot Occitanie



Festive day in Arcambal with a garage sale from 3pm, followed by a market and a free open-air screening of the film « Mystère ».

Jornada festiva en Arcambal con una venta de garaje a partir de las 15.00 h, seguida de un mercado y una proyección gratuita al aire libre de la película « Mystère ».

Festtag in Arcambal mit dem Flohmarkt ab 15 Uhr, gefolgt von einem Markt und der kostenlosen Freiluftvorführung des Films « Mystère ».

Mise à jour le 2023-07-17 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie