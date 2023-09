Marché de Noël Place de la Mairie Appenwihr, 9 décembre 2023, Appenwihr.

Appenwihr,Haut-Rhin

Le foyer-club organise son marché de noël : vente de sapins, décorations et spécialités (bredalas)..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Appenwihr 68280 Haut-Rhin Grand Est



The foyer-club organizes its Christmas market: sale of Christmas trees, decorations and specialties (bredalas).

El vestíbulo-club celebra su mercadillo navideño, en el que se venden árboles de Navidad, adornos y especialidades (bredalas).

Der Foyer-Club organisiert seinen Weihnachtsmarkt: Verkauf von Tannenbäumen, Dekorationen und Spezialitäten (Bredalas).

