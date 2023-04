Marché hebdomadaire – Aoste Place de la mairie, 1 janvier 2023, Aoste.

Le marché d’Aoste, uniquement alimentaire (2 à 5 stands), prend place sur la place centrale du village, au pied de la mairie et des commerçants du centre village (supérette, boulangerie, tabac-presse, boucherie-charcuterie, fleuriste).

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place de la mairie

Aoste 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Food suplies and local products. Near from the city center. Every Sunday 8 am-12:30 pm

El mercado de Aoste, sólo alimentario (de 2 a 5 puestos), tiene lugar en la plaza central del pueblo, al pie del ayuntamiento y de los comerciantes del centro del pueblo (minimercado, panadería, estanco, carnicería y charcutería, floristería)

Der Markt von Aosta, der nur aus Lebensmitteln besteht (2 bis 5 Stände), findet auf dem zentralen Platz des Dorfes statt, zu Füßen des Rathauses und der Händler im Dorfzentrum (Supermarkt, Bäckerei, Tabak-Presse, Metzgerei-Fleischerei, Blumenladen)

Mise à jour le 2022-10-27 par Office de Tourisme des Vals du Dauphiné