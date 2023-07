Marché de producteurs Place de la Mairie Anzême, 11 juillet 2023, Anzême.

Anzême,Creuse

Marché de producteurs locaux organisé par la Chambre d’agriculture et la commune d’Anzême.

Ambiance musicale, buvette.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 23:00:00. .

Place de la Mairie

Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Local producers’ market organized by the Chamber of Agriculture and the Anzême commune.

Musical entertainment, refreshments

Mercado de productores locales organizado por la Cámara de Agricultura y el municipio de Anzême.

Animación musical, refrescos

Markt mit lokalen Erzeugern, organisiert von der Landwirtschaftskammer und der Gemeinde Anzême.

Musikalische Umrahmung, Getränkestand

Mise à jour le 2023-04-13 par Creuse Tourisme