Conférence : Musicien et musiciennes célèbres du Pays de Barr Place de la Mairie Andlau, dimanche 24 mars 2024.

Andlau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24 16:00:00

L’Alsace est une terre de musique

Conférence : « Musiciens et musiciennes célèbres du Pays de Barr », par Paul-Philippe Meyer, musicologue, professeur honoraire agrégé de musique de l’Universié de Haute-Alsace, membre du CRESAT (Centre de Recherches sur les Economies, les Sociétés, les Arts et les Techniques), membre de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Alsace

L’Alsace est une terre de musique et de musiciens·nes. Dans la première moitié du 19e siècle, l’activité musicale s’organise, se structure. Festivals pour les chorales et les formations instrumentales, concours, ainsi qu’enseignement musical, notamment pour les futurs instituteurs, contribuent à l’éclosion de talents et la transmission de l’art musical. Progressivement, jusqu’au début du 20e siècle, ces élans, ces initiatives vont irriguer tout le territoire de musique, ce jusque dans les vallées. Ce secteur d’Alsace centrale n’y échappe pas. Après un aperçu de ses dynamiques, nous nous consacrerons à des personnalités locales ayant contribué à l’activité musicale de cette période.

0 EUR.

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est contact@laseigneurie.alsace



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de tourisme du pays de Barr