Jeu de piste à la découverte des châteaux Place de la Mairie Andlau, 4 mars 2024, Andlau.

Andlau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Jeu de piste à la découverte des châteaux d’Andlau et du Spesbourg.

Partez à la découverte des châteaux du Spesbourg et de l’Andlau.

Jeu de piste à faire en famille tout au long de l’année. Livret jeu disponible à l’accueil. Nous vous prêtons une carte et une boussole le temps de la balade.

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de tourisme du pays de Barr