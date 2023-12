Atelier parent-enfant : Portrait parfumé Place de la Mairie Andlau, 1 mars 2024, Andlau.

Andlau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 14:30:00

fin : 2024-03-01 16:30:00

Créez le parfum qui vous décrit le mieux.

Portrait parfumé : atelier parent-enfant

Faire son portrait ou celui d’un proche en fabriquant son parfum, celui qui le décrit le mieux, voici l’objet de cet atelier à quatre mains. Entre art et science, théorie et pratique, vous découvrirez la distillation à l’alambic et l’extraction au mortier. Puis vous créerez votre parfum, composé d’huiles essentielles de qualités, qui sera le portrait olfactif de la personne choisie.

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Par Magali Schweitzer

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est



