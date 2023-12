Atelier parent-enfant : Un cadre pour un portrait Place de la Mairie Andlau Catégories d’Évènement: Andlau

Début : 2024-02-28 14:30:00

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 16:30:00

Partez à la découverte des multiples possibilités qu'offre le carton.

Un cadre pour un portrait : atelier parent-enfant En lien avec l’exposition temporaire, venez fabriquer un cadre qui mettra en valeur vos plus beaux portraits. Lors de cet atelier partez à la découverte des multiples possibilités décoratives qu’offre le carton. En jouant avec la tranche, les découpes et les pliages, le carton devient dentelle pour un résultat surprenant, tout en légèreté ! Pour les enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte. EUR.

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est

