De l’ombre à la lumière – portraits de femmes et d’hommes du Pays de Barr Place de la Mairie Andlau, 1 avril 2024, Andlau.

Andlau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00

.

La Seigneurie présente l’exposition «De l’ombre à la lumière – portraits de femmes et d’hommes du Pays de Barr».

Commissariat de l’exposition : la Seigneurie.

Cette exposition présente des portraits de femmes et d’hommes ayant en commun un territoire : le Pays de Barr. Cette terre du centre Alsace, s’étend de Dambach-la Ville à Goxwiller et du Hohwald à Stotzheim. Un territoire conjuguant plaine, collines et montagnes, où ces femmes et ces hommes ont laissé une trace. Qu’ils soient nés, morts ou aient vécu au Pays de Barr, tous ont été inspiré par les lieux, et en ont fait pour certains le sujet de leurs oeuvres.

À la manière d’une table d’orientation surplombant les lieux, cette exposition vous fera découvrir compositeurs, peintres, sculpteurs, écrivains, poètes et autres personnalités quelquefois méconnues, mais qui ont toutes brillées dans leur domaine et un lien avec notre territoire.

0 EUR.

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est



