Conférence : Les édifices religieux au Pays de BArr aux 18e et 19e siècles

Andlau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:00:00

fin : 2024-02-18 16:00:00

Lumière sur les édifices religieux du Pays de Barr

Conférence : Les édifices religieux au Pays de Barr aux 18e et 19e siècles, par Franck Burckel, directeur de la Seigneurie Après des siècles marqués par les guerres et les épidémies, la population alsacienne connait une forte augmentation au 18e siècle. Cet accroissement démographique entraine la reconstruction de nombreuses églises rurales dans la seconde moitié 18e et tout au long du 19e siècle. De plus, les catholiques, partageant jusque-là l’unique église de communautés à dominante protestante, ont à présent les moyens d’ériger leurs propres églises. Enfin, les juifs ayant obtenus l’égalité des droits lors de la Révolution française, ils peuvent se doter de nouvelles synagogues monumentales. Ainsi, des années 1750 à la fin du 19e siècle, le Pays de Barr, à l’instar du reste de l’alsace, voit une mutation radicale de ses monuments religieux, leur conférant l’aspect que nous leur connaissons aujourd’hui. 0 EUR.

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est

