Visite guidée de la Seigneurie Place de la Mairie Andlau, 9 juin 2024, Andlau.

Andlau Bas-Rhin

Début : 2024-06-09 15:00:00

fin : 2024-06-09 16:30:00

Suivez nos médiateurs pour une visite guidée du parcours d’exposition. La visite fait la part belle aux patrimoines naturels et culturels du Pays de Barr. Découvrez le territoire, l’abbaye d’Andlau et ses chefs-d’oeuvre de l’art roman, mais aussi les maisons à pans de bois ou la construction des châteaux forts ! Cette visite est jalonnée de nombreuses maquettes et manipulations pour toujours plus d’interactivité.

Petits et grands sont les bienvenus à cette visite !

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est



