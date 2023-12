Concert « Polaris, voyage musical nordique » Place de la Mairie Andlau, 3 février 2024, Andlau.

Andlau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03 21:00:00

Ces polyphonies font la part belle aux compositeurs des 20e et 21e siècles.

Polaris, voyage musical nordique par l’ensemble Sur Mesures

Direction : Béatrice Iltiss

L’ensemble vocal Sur Mesures dirigé par Béatrice Iltiss est un jeune choeur féminin alsacien. Tel un patchwork, son répertoire mêle les polyphonies comme autant de couleurs. Tantôt calmes, tantôt rythmées ou même classiques, elles font la part belle aux compositeurs des 20e et 21e siècles comme Eric Whitacre, Ola Gjeilo et d’autres. Il est basé à Schiltigheim et issu de l’association Les Ateliers des Malteries.

Tout public

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-27