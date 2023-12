Cet évènement est passé Clic Clac à Andlau: les ours Place de la Mairie Andlau Catégories d’Évènement: Andlau

Bas-Rhin Clic Clac à Andlau: les ours Place de la Mairie Andlau, 1 octobre 2023, Andlau. Andlau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-01 14:00:00

fin : 2023-12-23 18:00:00 Rallye photo dans la ville.

Rallye photo dans la ville

Jeu de piste à la recherche des ours du village. Retrouver des détails photographiés dans les rues du village. Durée du parcours environ 1h30. Jeu disponible à la Seigneurie. Exclusif! Bénéficiez du tarif réduit à 3,50€ pour découvrir les 2 ours cachés dans le parcours d’exposition de la Seigneurie! 0 EUR.

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de tourisme du pays de Barr Détails Catégories d’Évènement: Andlau, Bas-Rhin Autres Code postal 67140 Lieu Place de la Mairie Adresse Place de la Mairie Ville Andlau Departement Bas-Rhin Lieu Ville Place de la Mairie Andlau Latitude 48.3867064 Longitude 7.4172559 latitude longitude 48.3867064;7.4172559

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andlau/